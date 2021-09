Conakry : le colonel Mamadi Doumbouya rend hommage aux victimes des massacres du 28 septembre

Ce mardi 28 septembre 2021 marque la commémoration des massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom où plus de 150 personnes avaient perdu la vie, des nombreuses femmes violées. Le colonel Mamadi Doumbouya s’est rendu sur les lieux en début de soirée pour se recueillir sur la mémoire des martyrs à l’image de plusieurs proches des victimes dont Hadja Halimatou Dalein Diallo.

Arrivé à 18h avec une forte délégation comme d’habitude, le colonel Mamadi, président du comité national du rassemblement pour le développement a assisté à une prière qui a été dite sur la pelouse du stade, pour les victimes.

Le porte-parole du CNRD, le colonel Amara Camara explique le sens de ce geste: « la date du 28 septembre marque d’abord le vote historique qui a permis l’accès à notre pays à l’indépendance. Le 28 septembre c’est aussi la date de 2009, nous avons pensé venir nous recueillir au stade pour la Guinée, prié pour le repos de la mémoire des victimes. Aussi prier pour que Dieu fasse que les guinéens s’unissent pour le développement de la Guinée« .

Halimatou Dalein Diallo, épouse de Cellou Dalein Diallo, fait partie des nombreux opposants qui avaient rallié le stade pour dire non à une candidature du chef de la junte d’alors. Elle était déjà dans la loge officielle avec ses proches lorsque les militaires ont ouvert le feu. Elle garde les souvenirs de cette journée ensanglantée. Comme beaucoup d’autres Guinéens, elle attend depuis 2009 justice mais aujourd’hui, elle est convaincue qu’avec le colonel Doumbouya, le procès va s’ouvrir bientôt. « Je suis très émue de voir le colonel Doumbouya sur la pelouse du stade pour se recueillir. Je sais que dorénavant la justice sera faite. Ce que j’ai vécu ici est tellement triste. J’étais au niveau des cabines là-haut aux côtés des leaders. C’est Dieu qui m’avait sauvé. J’ai vu des corps, des blessés,… J’étais avec ma sœur et une autre femme avec laquelle on luttait pour sortir. C’est là qu’elle a reçu un coup couteau au niveau du ventre…nous demandons aujourd’hui que justice soit faite ».

Balla Yombouno