Abdoulaye Sow à Amadou Diallo : « Le temps de la CNTG est terminé »

En marge de leur rencontre consacrée à l’adoption et le dépôt du mémo au secrétaire général du ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration à destination du comité nationale de rassemblement pour le développement ( CNRD), le secrétaire général de l’union syndicale des travailleurs de Guinée ( USTG) Abdoulaye Sow à la tête de plusieurs autres structures syndicales a porté de graves accusations sur la CNTG dirigée par Amadou Diallo.

Abdoulaye Sow a d’abord indiqué : « la fois dernière il (Aamadou Diallo de la CNTG NDLR) vous a dit qu’il y a dix centrales syndicales alors qu’en Guinée il y a 13 centrales syndicales. Comment il peut se trouver 10 centrales syndicales là-bas et que 7 centrales plus beaucoup d’organisations syndicales signent aujourd’hui avec nous ? Le mémorandum que nous avons présenté concerne un diagnostic pour tout ce qui concerne la structure du travail. L’inspection générale du travail nous avons diagnostiqué : l’institut national d’assurance maladie obligatoire (l’INAMO), la caisse de prévoyance sociale, la CNSS. Bref toutes les structures relevant de la fonction publique. Nous avons également mis en exergue le renforcement du pouvoir d’achat des travailleurs guinéens parce que nous voulons que les travailleurs guinéens vivent décemment. Dans le secteur privé, mixte et public, nous avons également demandé une amélioration des conditions de vie et de travail par le renforcement du pouvoir d’achat.... »

Si Amadou Diallo estime que seule sa centrale est reconnue, c’est tout à fait le contraire chez Abdoulaye Sow de l’USTG. « Ceux qui étaient avec l’ancien gouvernement ne peuvent pas critiquer, c’est nous seulement qui pouvons critiquer. On leur a dit que chaque chose a son temps, leur temps est passé. C’est maintenant le tour des syndicalistes qui étaient là, libres et qui travaillaient pour tout le monde. Ceux qui étaient inféodés au pouvoir, leur temps est fini. Je fais allusion à la CNTG. Hier, la même manière ils vous ont envoyé les images galvaudées, c’est de la même manière ils ont envoyé un courrier au gouvernement où ils ont signé seulement la CNTG et des personnes qui n’avaient pas qualité sous le label intersyndicale CNTG-USTG qui n’existe pas. Je le dis haut et fort, l’intersyndicale n’existe pas ».

Par ailleurs, il accuse la CNTG de tromper non seulement les fonctionnaires Guinéens mais les populations Guinéennes toute entière.

« Ils ont trompés les gens en prélevant les 5% du salaire des fonctionnaires qui ont été abrogés. Ils ont trompés en négociant le carburant pour appauvrir les travailleurs guinéens. Ce sont eux qui ont négocié, c’est leur branche et vous avez vu quelqu’un d’entre eux aller dire aux conducteurs de taxis d’accepter 1500 fg pour le tronçon, ce sont eux qui ont négocié. Il faut qu’ils comprennent que tous les dégâts qu’ils posent à l’endroit des travailleurs, c’est terminé. Abraham Lincoln a dit ‘’on peut tromper un homme tout le temps, une partie du peuple une partie du temps, mais tout le peuple tout le temps, ce n’est pas possible’’. Donc le temps de la CNTG est terminé. ».

Balla Yombouno