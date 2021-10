Faranah : Alassane Diallo, retrouvé mort devant un magasin à la commune urbaine

Le corps sans vie d’Alassane, la soixantaine, a été découvert dans la soirée de ce mercredi 29 Septembre 2021, aux environs de 18 heures, au quartier marché 1, dans la commune urbaine de Faranah. La victime qui avait quitté N’zérekoré était originaire de Bissikirima, dans la préfecture de Dabola.

Revenant sur les circonstances de cette découverte macabre, un conducteur de taxi-moto interrogé par nos confrères sur place explique : « C’est depuis mardi soir qu’il est arrivé ici et il présentait beaucoup de signes de maladie. Il est venu se coucher derrière nous ici. La nuit, il a quitté pour se diriger vers le magasin qui est juste à quelques mètres de nous. Ce mercredi soir, il était allongé par terre et ne se remuait plus. Quand on s’est approché de lui, on a constaté son décès et nous avons alerté les autorités compétentes ».

Les agents de la croix- rouge se sont rendus sur les lieux pour s’occuper du corps et procéder à son enterrement aux environs de 12 heures ce 30 septembre 2021.

Michel Yaradouno pour ledjely.com