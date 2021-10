Matoto: pourchassé par une foule, un présumé bandit se donne la mort

Les faits se sont déroulés ce mercredi 30 septembre 2021 à Matoto. Après avoir cambriolé avec son ami une agence de transfert d’argent dans le quartier Kendekayah dans la commune de Matoto, un présumé bandit qui était pourchassé par une foule s’est donné la mort.

Alhassane Bangoura, chef de l’agence cambriolée, explique que c’est vers 10 heures qu’il a reçu la visite de deux jeunes qui prétendaient vouloir faire un dépôt. « J’étais dans mon bureau, j’ai vu deux individus venir. Ils m’ont dit qu’ils ont un million qu’ils voulaient envoyer en Côte d’Ivoire. J’ai pris l’argent, le temps pour moi de compter, il y a un qui a sorti l’arme et m’a braqué. Il m’a dit de me mettre au respect. Je me suis mis au respect, ils m’ont ligoté. Ils ont ramassé tout ce qui était là-bas comme argent, un téléphone iPhone, une tablette, un ordinateur de travail, un chargeur et un sac aussi contenant de l’argent. Ils m’ont ligoté et ils sont sortis. Je me suis débrouillé, j’ai attendu jusqu’à ce qu’ils montent sur leur moto, le temps pour eux de démarrer, j’ai crié, au voleur, les gens les ont suivis. Et dix minutes après, on m’a appelé pour me dire qu’il y a un qui s’est suicidé, de venir l’identifier. Je suis venu et j’ai vu effectivement que c’est l’individu en personne qui m’a braqué et le second a pris la fuite avec une partie du montant qui s’élève à plus de 50 millions de francs guinéens et tous les outils cités ».

Sur les lieux, l’homme étalé mort portait une chemise brodée de cauris comme s’il était un marabout ou un féticheur. Couché dans une mare de sang.

Mohamed N’diaye, commissaire principal de police, responsable de la police technique et scientifique renchérit: « Les riverains nous ont informés que c’est un présumé bandit qui était de passage qui s’est fait tirer dessus. En tant que technicien de crime, nous sommes venus avec la médecine légale, ils ont examiné le corps et ils nous le diront après la cause du décès. Je viens d’être d’informer par le chef de section PTS de Matoto que ce monsieur mort était parti sur la moto avec son ami pour cambrioler une agence de transfert d’argent international. Après l’opération, ils ont pris la fuite avant d’être poursuivis par la foule. Ils ont jeté l’argent en l’air pour décourager les gens de les suivre et c’est ainsi qu’il est tombé sur la moto. Pour ne pas être arrêté et lynché il s’est tiré dessus au niveau du menton ».

Sur le lieu du suicide, au-delà du corps du jeune, les services de sécurité ont trouvé une arme PMAK dont se servaient les deux individus pour mener leurs attaques comme celle de cette journée.

Alhassane Bangoura, annonce qu’il portera plainte pour qu’on retrouve le second afin qu’il soit en possession de tout ce qu’il a perdu.

Balla Yombouno