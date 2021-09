 ROUTE N’ZEREKORE-YOMOU: faute de financement, les travaux stoppés

Longue de 62 kilomètres, la nationale N’Zérékoré-Yomou dont les travaux de reconstruction ont démarré depuis 2020 peinent à être finalisés. Un manque de financement est évoqué comme raison. Confrontés à plusieurs difficultés, les usagers de cet axe tirent la sonnette d’alarme et interpellent les nouvelles autorités.

Si avec les travaux qui étaient en cours d’exécution sur ce tronçon, les citoyens et les usagers pensaient sortir de ce calvaire, leur joie n’a été que de courte durée. Depuis fin juin 2021, ces travaux sont à l’arrêt. Une situation qui préoccupe les usagers de la nationale N’Zérékoré-Yomou en ce moment des grandes pluies. « Au début quand on a vu les machines sur cette route pour démarrer les travaux, nous étions vraiment contents. Mais très malheureusement, à notre grande surprise, on a vu les travaux à l’arrêt. Ce qu’ils ont commencé n’est pas fini. Et ce qui fait très mal dans cette affaire, c’est à la veille des élections passées, ils sont venus nous mentir comme quoi, si on vote pour le président Alpha Condé, la route N’Zérékoré-Yomou, sera très bien reprofilée », a lâché Labilé Adrien Koulémou.

Par ailleurs Labilé Adrien Koulémou, évoque des cas d’accidents qui sont souvent enregistrés sur cette route non achevée. « Souvent il y a des accidents qui se produisent ici. Surtout quand il pleut, la route devient impraticable. Dès fois, ce sont des gros camions qui s’embourbent et barrent complètement la route. Nous prions les nouvelles autorités pour qu’elles fassent quelque chose pour cette route sinon vraiment nous souffrons », plaide-t-il.

Même son de cloche pour Michel Haba, conducteur de moto-taxi, qui pratique cette route. « La route Yomou-N’Zérékoré, n’est pas bonne. Actuellement ce sont des motos-taxis qui sont plus fréquents sur ce tronçon. Les véhicules sont confrontés à plusieurs difficultés en pratiquant cette route. Et cela entraine des petites crises sur les marchés de Yomou. Imaginez si un gros camion qui doit transporter les marchandises fait deux à trois jours sur la route dans la boue, forcement il y aura crise. C’est de ça nous vivons à Yomou. Nous souffrons. Si la route est bonne, on peut faire 1h de temps entre N’Zérékoré-Yomou. Mais actuellement on peut faire quelque chose de 5h de temps. Donc, nous demandons aux nouveaux dirigeants de voir cette situation et donner un nouveau contrat afin que cette route soit construite».

Rencontré, l’ingénieur en charge des travaux de l’entreprise SOGUIM Sarl sur cette route, lève un coin de voile sur la raison de l’arrêt des travaux. « Nous sommes sur cette route ça fait plus de deux ans. Mais les travaux sont arrêtés par rapport à un défaut de paiement. Ça fait près d’une année qu’on a déposée notre facture mais jusque-là on n’a pas eu de financement encore. Pour la précision, c’est en fin Novembre 2020 qu’on a déposé cette facture pour paiement. C’est seulement un acompte qui a été payé et cela ne pouvait pas faire grand-chose. C’est avec ça on a commencé les travaux sur l’axe Yomou-Péla. Comme l’Etat n’a pas encore payé la facture déposée et l’entreprise avait déjà payé 30% pour faire avancer les travaux, finalement avec ce manque de financement on a jugé nécessaire d’arrêter les travaux en attendant le paiement des factures. Sinon nous sommes maintenant à 65% de l’exécution des travaux », indique Joël Lévis.

Avec le retard accusé dans l’exécution de ces travaux, l’entreprise se voit dès fois menacée par les usagers. « Quand nous-mêmes nous sommes sur cette route, il y a des taxis-motards, des chauffeurs, des passagers qui parviennent même à nous insulter. Par fois en disant que nous sommes en train de faire un travail politique tandis que tout ce que nous faisons n’a rien à avoir avec la politique. Notre souhait c’est de voir ces travaux finir mais très malheureusement nous ne sommes pas décideurs pour débloquer la situation. Ce que je peux dire aux usagers c’est de se patienter dès que les factures sont payées les travaux seront aussitôt achevés», conclut Joël Lévis.

Il faut dire que le délai contractuel de ce projet de reprofilage de la route Yomou-N’Zérékoré, était fixé pour 5 mois. Mais hélas, par la force des choses près de deux ans après, les travaux ne sont toujours pas achevés. Aujourd’hui, tous les regards sont tournés vers les nouvelles autorités afin de débloquer cette situation.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour ledjely.com