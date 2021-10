En confit avec Badra Koné, Oumou kade Soumah tourne la page de la NGP

C’est la fin du conflit entre les deux branches de la NGP (Nouvelle Génération Politique). Au cours d’une conférence de presse animée ce mercredi 30 septembre à la maison commune des journalistes, sise à kipé Dadya dans la commune de Ratoma, Oumou Kadé Soumah a annoncé qu’elle a décidé de tourner définitivement la page du mouvement politique NGP et se déclare désormais présidente d’une nouvelle structure politique appelée V.A.G.U.E ( Vision et Action d’une Guinée unie et Émergente )

Oumou kade Soumah, dans son discours, a déclaré avoir décidé de tourner la page de la NGP pour se concentrer sur sa nouvelle formation politique qui s’appelle VAGUE. Un changement de dénomination qui, pour la jeune politicienne, vise à mettre fin à la querelle qui l’opposait avec Badra Koné « l’identité d’un mouvement ou d’un parti, de même que sa dénomination est importante mais ce n’est pas ce qui doit compter de plus. Les valeurs de ses membres, leurs idéologies et leurs convictions profondes doivent être celles qui comptent. Nous déclarons que nous abandonnons définitivement et à partir de l’instant la dénomination NGP. Nous vidons ainsi un vieux contentieux de plusieurs mois et nous nous tournons vers l’avenir que nous souhaitons radieux et prometteur » a déclaré la désormais présidente de la V.A.G.U.E

Aliou Nasterlin