GUINEE : Mamady Doumbouya détaille les missions de la Transition

Dans la Charte de la Transition publiée le lundi et en marge du discours qu’il a livré à l’occasion de la cérémonie de son investiture de ce vendredi 1er octobre, le colonel Mamady Doumbouya, président du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a décliné les missions de la Transition. Essentiellement, ces missions se ramènent à la refondation de l’Etat, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral, la refonte du fichier électoral, l’organisation d’élections libres, crédibles, inclusives et transparentes ainsi que la réconciliation nationale. Cependant, certaines de ces missions demeuraient quelque peu floues aux yeux de l’opinion publique. Eh bien, dans son message à la Nation, servi à l’occasion de la célébration de la fête nationale d’indépendance, le colonel Mamady Doumbouya a détaillé des détails qui permettent de mieux cerner le sens de ces missions.

Ainsi, pour ce qui est de la refondation de l’Etat, par exemple, le colonel Mamady Doumbouya dit qu’elle se traduira par « une reforme profonde de l’Administration pour un meilleur rendement du service public« . De même, pour ce qui est de la lutte contre la corruption, elle se matérialisera, selon le président de la Transition par la mise en place d’un « organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique sera mis en place, et un audit des comptes publics sera effectué« . Enfin, au titre du chantier de la réconciliation nationale, « un mécanisme consensuel sera mis en place dans lequel les Guinéens pourront, dans la quête de vérité et de justice, se parler, se pardonner et définir ensemble les solutions permettant de bâtir une Nation plus unie et plus forte« , a déclaré le colonel Mamady Doumbouya.

Voilà qui aide à mieux comprendre ces différentes missions.

