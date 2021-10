Le président de la Cour suprême au colonel Doumbouya : « le peuple attend de vous…. »

A l’occasion de l’audience solennelle tenue vendredi 1er octobre 2021 au palais Mohamed V de Conakry consacrée à la prestation de serment du président de la transition, le président de la cour suprême, Mamadou Sylla, n’a pas manqué de prodiguer des conseils au président de la transition. Celui-ci préside désormais les destinées de la Guinée et devra conduire une transition qui aboutira à l’organisation des élections libres et transparentes, espère le président de la cour suprême.

Ainsi, Mamadou Sylla lui dira : « la cour suprême vous reçoit en cette audience solennelle de prestation de serment dans un contexte plein de défis qui sont humanitaires et économiques en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Il se trouve aussi monsieur le président vous avez vu et entendu vos compatriotes dans toute leur diversité, ils vous ont manifesté leur joie. Ils attendent de vous une part de réciprocité à la hauteur de leur espoir. Les consultations que vous avez organisées regroupant toutes les composantes de la nation vous ont assurément permis de prendre la mesure de l’ampleur de la tâche à accomplir à la tête de l’Etat. Ceux qui vous applaudissent aujourd’hui vont vous observer d’un œil vigilant très critique… monsieur le président permettez que je rappelle ce à l’occasion de la prestation de serment présidentiel du 21 décembre 2010, j’avais déclaré citation : que tous les maux de mal gouvernance dont souffre notre pays, le plus grave et ses conséquences immédiates consiste dans la non-exécution des décisions administratives et judiciaire, en évidence la violation des lois…. ».

Balla Yombouno