INDEPENDANCE NATIONALE : N’zérékoré célèbre le 2 octobre, sous le signe de l’union

Il y a 63 ans la Guinée accédait à sa souveraineté nationale sous la direction du feu président camarade Ahmed Sékou Touré. A N’Zérékoré, les autorités, les forces de défense et de sécurité ainsi que mes citoyens étaient fortement mobilisés à la place des martyrs pour célébrer cette fête anniversaire ce samedi 2 octobre 2021.

C’est au rythme des fanfares sous un ciel nuageux que le gouverneur de la région administrative de N’Zérékoré, accompagné du préfet et du maire a été reçu à la place des martyrs. C’était aux environs de 8H30, ce samedi 2 octobre 2021. Après avoir passé en revue la troupe qui était fortement mobilisée, le général Mohamed Lamaine Kéita, a procédé à la pose d’une gerbe de fleurs. A cette occasion, le gouverneur a invité à l’union et à la culture de la paix. « Ce que je peux dire à la population de N’Zérékoré, c’est la paix. Rien que la paix. On ne peut rien faire sans la paix. La population de N’Zérékoré doit comprendre que pour toute évolution, pour tout développement, sans la paix rien n’est faisable. Chers citoyens donnons-nous la main pour que la cohésion sociale soit définitive ici », a conseillé le gouverneur.

Venues célébrer cette fête avec gaieté, la directrice préfectorale du plan et celle des Eaux et forêts n’ont pas caché leurs sentiments. « C’est vraiment un sentiment de joie que j’ai ce matin. Parce qu’il n’y a rien dans ce monde qui est plus important que d’avoir son indépendance. On ne peut que se réjouir et inviter les guinéens à l’unité nationale car, c’est dans ça on pourra se développer. Aujourd’hui, je suis dans la joie car, on n’a toujours l’habitude de célébrer la fête de notre souveraineté nationale mais pas comme cette année. Il y a du changement dans l’organisation. Si je regarde aujourd’hui, on n’est tous dans la même tenue et il n’y a pas de démagogie. Mais avant c’était le jaune qui flottait partout », ont indiqué Françoise Luoupou Lamah et Angeline Haba, respectivement directrices du plan et des Eaux et forêts.

La cérémonie a pris fin par une campagne d’assainissement civilo-militaire, une façon de créer une parfaite collaboration entre population et forces de défense et de sécurité.

Niouma Lazare Kamano, pour ledjely.com