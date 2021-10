RENTREE SCOLAIRE : aucune date fixée, l’inquiétude grandit chez certains parents d’élèves

Habituellement fixée au 3 octobre de chaque année, la rentrée scolaire 2021-2022 pour l’enseignement pré-universitaire ne connait toujours pas de date officielle. Au regard de ce manque de communication par le département de l’Education nationale et de l’Alphabétisation certains parents d’élèves interrogés par ledjely se disent inquiets.

Même si aucune date n’est encore fixée pour l’ouverture des classes de nombreux parents d’élèves se démènent pour assurer les frais d’inscriptions et de réinscriptions qui ont déjà débuté pour la nouvelle session qui s’annonce. « Moi j’ai déjà payé les frais pour le 1er trimestre de ma fille, j’ai acheté toutes ses fournitures aussi. Je me suis endettée pour m’acquitter de cette tâche. Ce qui est sure, si ce mois, ils ne font pas l’ouverture, je ne vais pas payer le mois de juin car, il faut que l’argent me serve à quelque chose » fustige Kadiatou Barry.

Même son de cloche pour Soumah Bafodé, père de trois enfants tous élèves d’une école privée de la place, « je préfère acheter les effets scolaires car, on ne sait jamais. Il faut que le Colonel Doumbouya prenne rapidement une décision pour l’ouverture des classes. On ne veut pas retarder cette année encore. Je me suis déjà acquitté du mois d’octobre pour tous mes enfants et nous sommes le 04 aujourd’hui, rien n’est encore clair » déplore ce quinquagénaire

Un responsable que nous avons pu joindre au ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation (MENA), déclare revenir d’une mission et ne dispose d’aucune information concernant l’ouverture officielle des classes.

Elisabeth Zézé Guilavogui