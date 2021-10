RAMADAN DIALLO : « Le CNRD veut favoriser la réconciliation nationale »

A l’occasion de la célébration de la fête d’indépendance le 02 octobre dernier, le Colonel Mamadi Doumbouya s’est offert un bain de foule sur la route le ‘’Prince’‘ ou encore appelée ‘‘l’Axe’’. Pour Ramadane Diallo, Docteur en science politique et enseignant chercheur à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia, interrogé par ledjely.com voit en cette démarche du président du CNRD une opération de charme pour se légitimer auprès des populations guinéennes.

Convaincu de la démarche du chef de la junte, le politologue estime que le Colonel Doumbouya s’est inscrit dans une démarche garantissant la décrispation de l’atmosphère socio-politique qui s’était installée sous l’ancien régime afin d’aller vers une réconciliation nationale souhaitée, « à mon point de vue, cette action s’inscrit dans une volonté de décrisper l’atmosphère social et politique. Parmi les objectifs où missions de cette transition, selon le CNRD, il y a un point fondamental qui est la réconciliation nationale. La Guinée était fracturée donc, le CNRD veut favoriser la réconciliation nationale. Il est également en train de faire d’une pierre deux coups parce que, la population a apprécié son geste et finalement et c’est le colonel Mamadi Doumbouya qui se fait une côte de popularité au sein du peuple de Guinée. Il gagne en capital d’estime et de sympathie auprès de la population guinéenne » lâche l’enseignent.

In fine, il insiste sur le fait que la visite du cimetière de Bambeto où sont enterrées plusieurs personnes tombées sous les balles des forces de défense et de sécurité sous le régime Condé, la visite de Hadja André Touré, épouse du défunt président Ahmed Sékou Touré ou encore le recueillement sur la tombe du feu Général Lansana Conté s’inscrivent également tous dans le but.

Mariame Ciré Diallo