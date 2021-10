KANKAN : la commune urbaine est-elle devenue l’épicentre « d’une épidémie de viols ? »

Alors que le cas d’inceste signalé dans la ville lundi dernier est encore sur toutes les lèvres, un autre cas de viol vient d’être enregistré à Kankan. C’est une fille de 15 ans qui a été violée dans la nuit du mardi 5 octobre au quartier Madina, dans la commune urbaine de Kankan.

La victime est élève de la 7e année. C’est à l’hôpital régional que le viol a été confirmé par les médecins selon l’office de protection des genres et mœurs de Kankan.

La victime connait bien son bourreau qui l’a dit-elle tendu un piège pour l’atteindre. Elle indique que l’acte s’est produit la nuit lorsqu’elle rentrait à la maison. « C’est quand je quittais hier nuit aux environs de 23 heures à la danse traditionnelle (farégnakhi) qu’il m’a appelé. Comme il vient régulièrement chez nous, je me suis approchée et il m’a demandé de l’accompagner faire un transfert de crédit. A quelques pas de là, il m’a envoyée vers un endroit isolé où il a fait sa sale besogne. Il m’a violée et c’est ma première fois de connaître un homme ».

Le présumé violeur qui est actuellement détenu dans les locaux de la sûreté a nié les accusations portées sur sa personne.

Après s’être indigné de la défloraison de la fille, commissaire Salahadine Diallo, responsable régional de l’OROGEM a invité les parents à jouer pleinement leurs rôles dans l’éducation de leurs enfants.

Après les soins intensifs reçus à l’hôpital, la victime et ses parents sont repartis à la maison en attendant le début d’une procédure judiciaire.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com