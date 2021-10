Le juge Alphonse Charles Wright reconnait avoir enregistré le procureur Sidi Souleymane, dans l’affaire Foniké Mengué

Dans l’émission des ‘‘Grandes Gueules’’ de la radio Espace Fm du mardi dernier, un enregistrement audio incriminant le procureur du tribunal de première instance de Dixinn, Sidi Souleymane N’Diaye a été rendu public par nos confrères. Dans cette discussion, on entend clairement le procureur ou du moins ce qui ressemblerait à sa voix transmettre des ‘‘instructions fermes du président Alpha Condé’’, au juge Alphonse Charles Wright à l’époque magistrat de siège au TPI de Dixinn, pour condamner à deux ans de prison ferme l’activiste Oumar Sylla dit Foniké Mnguè du FNDC farouchement opposé au troisième mandat de l’ex président Alpha Condé. Si le doute planait encore sur la véracité des faits, l’auteur de l’audio, le juge Alphonse Charles Wright a lui-même reconnu avoir pris l’initiative d’enregistrer le procureur Sidi Souleymane ce mercredi 6 octobre 2021, dans la même émission.

« J’ai pris la préoccupation, connaissant pas son intention, d’enregistrer cet entretien pour pouvoir garder comme preuve de ce qu’il va me dire. Quand il est rentré dans mon bureau, il m’a dit sa position par rapport à Foniké Menguè, si je lui disais que je n’allais pas condamner Foniké Mengué, on allait me retirer le dossier et condamner un innocent. Je savais que derrière la décision que j’allais prendre, il allait avoir des conséquences et je m’attendais à ça. Il était sûr que j’allais condamner le monsieur [Foniké Menguè] donc, j’ai lu toute la décision. Quand j’ai fini, il est sorti en courant en proférant des menaces à peine voilées. Ensuite, il a convoqué une réunion d’urgence de son parquet et il a dit au doyen Coumbassa que C’est eux qui me soutiennent mais cette fois-ci, j’ai fait mon dernier acte car, il a appelé le président [Alpha Condé], et ils savent quelle mesure ils allaient prendre contre lui » confirme le juge muté au tibunal de Première Instance de Dubreka depuis sa délibération en faveur de l’activiste Foniké Mengè.

Toutefois, le magistrat soutient avoir pris cette décision après avoir reçu plusieurs menaces venant du procureur, conclu-t-il.

Toutes nos tentatives de joindre le procureur en question sont pour l’instant restées vaines.

Ibrahima Kindi BARRY