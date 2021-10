Baadiko Bah approuve la nomination  de Mohamed Béavogui à la tête de la primature 

Nommé dans la nuit d’hier au poste de premier ministre de la transition, Mohamed Béavogui fait plutôt l’unanimité au sein de la classe politique guinéenne. C’est du moins ce qui ressort d’un entretien accordé au Djely par Mamadou Baadiko Bah, président de l’Union des Forces Démocratiques (UFD). A l’en croire, ce diplomate réuni toutes les compétences pour atteindre les défis et les objectifs déclinés par le CNRD pour la transition.

« Nous pensons que c’est une bonne chose. Le choix n’est pas mauvais, le monsieur a beaucoup de compétences. Il est surtout connu à l’international et il est assez engagé. C’est un patriote engagé et il a surtout l’avantage de ne pas être englué dans le système corrompu guinéen. Donc, étant à la fois un guinéen qui est engagé et surtout qui n’est pas englué dans les combines politicardes des politiciens de Conakry, il est à même de réussir sa mission surtout qu’il est bien appuyé par le CNRD avec des défis immenses. Il faut qu’il se mette rapidement au travail et on lui souhaite bon vent. Nous savons qu’il a les capacités qu’il faut et la relation qu’il faut pour mener sa tâche à bien» explique l’ancien député de la neuvième législature.

Elisabeth Zézé Guilavogui