GUINEE: Qui est Mohamed Béavogui, le premier ministre de la transition?

Comme annoncé dans un précédent article, le nom du premier ministre chef du gouvernement de la transition est désormais connu. C’est Mohamed Béavogui qui aura la lourde charge de composer et de diriger l’équipe gouvernementale sous l’ère du comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) qui a renversé le 05 septembre dernier le régime d’Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010. Ce fonctionnaire international qui travaille depuis des années avec le système des Nations Unies est peu connu du public guinéen mais ceux qui le connaissent s’accordent sur ses compétences. Qui est vraiment Mohamed Beavogui ?

Produit de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il bénéficiera d’une bourse pour aller poursuivre ses études en Union soviétique. Diplômé en Construction Mécanique et Engins de Mines de l’Université Polytechnique de Leningrad (actuellement Saint Petersburg, Russie), il intègre plus tard la prestigieuse Kennedy School of Gouvernement de l’Université Harvard aux États-Unis où il décrochera aussi un diplôme.

Aujourd’hui, il revendique plus de 30 ans d’expérience dans la planification, la gestion et le financement du développement. Il a aussi des solides références en conception des politique publiques et formulation de stratégie de développement, négociations internationales, partenariat public-privé et mobilisation des ressources. Expérience pratique avérée en réforme des institutions.

Avant de démarrer sa carrière internationale suite à un concours des Nations unies pour le poste d’Ingénieur au Centre africain régional de design et d’ingénierie qu’il a gagné en 1982, Mohamed Béavogui était fonctionnaire de l’Etat guinéen comme beaucoup de ses promotionnaires. En 1980, il a été nommé directeur du Centre Pilote de fabrication industrielle alors qu’il avait effectué auparavant un stage à la CBC (Compagnie de Bauxite de Guinée).

Né à Porédaka, dans la préfecture de Mamou, Mohamed Béavogui, 68 ans est le fils d’un ancien diplomate. Sa mère, Laila est la sœur ainée de Diallo, premier secrétaire général de l’OUA ( UA aujourd’hui). En plus d’être un fonctionnaire international qualifié comme en témoigne les nombreuses décorations dont il a bénéficiées, avec donc un carnet d’adresse bien garni connait bien la Guinée, sa patrie. Maitrisant plusieurs dialectes du pays, il a fait ses études et a travaillé en Guinée avant de sortir pour les études postes universitaires et sa carrière internationale.

