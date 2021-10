KANKAN : des prisonniers libérés après la grâce accordée par le Colonel Doumbouya

Les autorités judiciaires de la région de Kankan ont procédé ce mercredi 6 octobre 2021 à la libération de onze prisonniers. Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la grâce accordée par le président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya à plusieurs détenus. Ce sont les locaux de la maison centrale de Kankan qui ont servi de cadre à la cérémonie.

Prenant la parole, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Kankan a dit, « vous n’êtes pas les plus bénis parmi ceux qui sont détenus ici. Mais, c’est un choix qui est tombé sur vous. C’est pour vous donner une seconde chance, apprenez à vous comporter comme des personnes honnêtes et surtout prenez un nouveau départ pour votre vie » conseil le magistrat avant de promettre, « rassurez-vous, que nous serons prêts à vous recevoir ici à chaque fois que vous ferez ou poserez des actes malhonnêtes » tranche Mamadou Saliou.

Bénéficiant de cette grâce présidentielle, Famoudou Mara, la soixantaine, condamné à six mois de prison dont cinq déjà purgé pour des faits liés à un conflit familial, garde encore les séquelles de son séjour carcérale, « c’est la volonté de Dieu qui s’est produite. La prison est une autre école, une autre vie, et je ne la souhaite pas même à un ennemi. On a fait la prison terrestre, et j’espère que ça ne sera pas le cas à l’au-delà » dit-il.

Pour sa part, Mohamed Sangaré un autre bénéficiaire, promet d’emprunter désormais le droit chemin, « j’ai fait des bêtises toute ma vie, c’est pour cela que j’ai été enfermé. Désormais, je mets mon ancienne vie de côté et je promets d’être désormais un homme qui se conforme aux lois de la société » rassure-t-il en sortant de prison.

La majorité des graciés étaient pour la plupart poursuivis pour vol de moto et autres biens.