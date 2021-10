FATOU BALDE YANSANE : « Le choix de Mohamed Beavogui est une excellente chose pour la Guinée »

Suite à la nomination du premier ministre de la transition guinéenne intervenue le mercredi dernier, l’activiste de la société civile Fatou Baldé Yansané, pense que Mohamed Beavogui est un ‘‘excellent choix’’ pour la Guinée. C’était à l’issue d’un entretien avec ledjely.com.

Visiblement convaincue des qualités et du choix de l’homme, Fatou Baldé Yansané affirme, « Mohamed Beavogui répond parfaitement au profil qu’on a toujours dépeint. Depuis 2007, nous l’avions déjà proposé pour venir à bout de la crise guinéenne que la Guinée a connu à l’époque. Malheureusement, il n’avait pas été choisi. Et si après 14 ans, on pense et on confirme que notre choix est le bon, on se dit que c’est une excellente chose ».

Evoquant les compétences et les atouts à l’international du nouveau premier ministre, elle rajoute, « dans le cadre de la finance internationale des institutions, Mohamed Beavogui est connu et apprécié pour ses compétences. Je crois qu’il va aimer mettre ses compétences au profit de la Guinée pour qu’on puisse avoir une transition réussie. Nous sommes dans une situation de crise, l’essentiel est d’abord de sortir le pays de ce bourbier ».

Mariama Ciré Diallo