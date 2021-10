A l’issue de sa nomination au poste de premier ministre de la transition le mercredi dernier, Mohamed Béavogui a reçu à son domicile les médias dont ledjely.com. Dans sa toute première réaction, il indique que son gouvernement a pour vocation de conduire à bien les missions assignées par le CNRD et construire les bases d’une démocratie juste et non le développement du pays.

Mariama Ciré Diallo