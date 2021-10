Levée de fonds pour la libération de Mohamed Touré : le  PDG-RDA dit avoir collecté plus de 300 millions

Quelques semaines après le lancement de la collecte de l’argent lancée en faveur de Mohamed Touré, fils de l’ancien président de la Guinée, le bureau exécutif du PDG RDA fait le point. A date selon son secrétaire général, 333.544.210 GNF sont mobilisés.

Reconnu coupable il ya plus de 2 ans avec son épouse, des faits d’esclavagisme, Mohamed Touré est détenu dans une prison, aux États-Unis de 7 ans de prison, assortie d’une amende d’environs 300.000 dollars USD, c’est la peine qui a été infligée au couple Touré. C’est donc pour leur venir en aide que le PDG-RDA, à travers son secrétaire général par intérim, a initié cette campagne de collecte de fonds.

Ce lundi 11 octobre, au cours d’un point de presse animé au siège du parti, le secrétaire général du PDG-RDA annonce qu’à date un montant de 333 millions 544. 210 francs guinéens. « Il y a eu beaucoup de contributions et jusqu’à maintenant. Et toutes les références bancaires ont été mises à notre disposition. Nous remercions le peuple de Guinée et toutes ces personnes de bonne volonté qui depuis le 25 août sont en train de faire le minimum qu’il faut en guise de reconnaissance au président Ahmed Touré parce que c’est la seule raison qui pousse aujourd’hui les gens à contribuer rien que pour ce qu’il a fait pour la Guinée, nous sommes condamnés , nous sommes obligés, nous devons pour le devoir patriotique agir conséquemment en faveur de la libération de son fils, le camarade secrétaire général Mohamed Touré. Depuis le lancement de la campagne jusqu’à nos jours nous avons eu à collecter 333 millions 544. 210 francs guinéens. Un opérateur économique du nom de Baro koulibaly a eu à contribuer à hauteur de 30 mille dollars américains estimés à 300 millions de francs guinéens ce qui fait la somme de ce que je viens de dire y compris avec les autres contributions que nous avons pu encaisser.. »

Par ailleurs, il faut préciser que, ce montant de 300 mille dollars constitue un des facteurs intransigeants pour obtenir la liberation du couple Touré et le parti déclare que toutes les transactions financières et même judiciaires seront conduites par le bureau politique national du parti pour leur opérationnalisation dans la transparence jusqu’au dénouement final qui aboutira à la libération du couple Touré.

Balla Yombouno