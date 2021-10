SYLI NATIONAL : vers le divorce entre la Feguifoot et Didier Six ?

Dans un communiqué rendu public dans la soirée d’hier, la Fédération guinéenne de Football (FEGUIFOOT) annonçait que le sélectionneur du Syli National de Guinée, Didier Six, serait finalement sorti de l’hôpital, où il était hospitalisé depuis quelques jours pour traitement de méningite bactérienne et devait aller rejoindre sa famille en Côte d’Ivoire. Contrairement à la FEGUIFOOT, Didier Six dément l’information concernant sa maladie. Sur son compte Instagram, il affirme souffrir d’un neuropaludisme.

Dans tous les cas, l’avenir du français au sein de la formation de l’équipe nationale pourrait résulter de la rencontre de ce mardi entre la Guinée et le Maroc. En cas de défaite pour le Syli, le sort de Didier Six pourrait simplement être scellé.

Depuis son arrivée à la tête du Syli, la Guinée a effectué 16 matchs pour 5 victoires, 5 défaites et 6 nuls, un résultat peu reluisant aux yeux de nombreux professionnels du cuir rond.

Pour l’heure, c’est le sélectionneur adjoint, Kaba Diawara qui prend les rênes de l’équipe nationale pour le compte de la rencontre de ce mardi au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, à 20h, heure locale (19h GMT).

Ibrahima Kindi BARRY