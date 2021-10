ARMEE GUINEENNE : voici les avantages accordés aux officiers mis à la retraite

Dans son décret du mardi 12 octobre 2021, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a mis à la retraite plusieurs officiers de l’armée guinéenne. Il a décidé par la suite de les accorder des avantages après leurs états de services.

Conformément au statut général et particulier des officiers, les droits suivants leur sont accordés : la totalité de la solde indiciaire mensuelle qui évolue en fonction du barème de solde en vigueur ; une indemnité de logement qui équivaut à 75 % de la solde indiciaire ; les frais de représentation qui équivalent à 50% de la solde indiciaire, un passeport diplomatique pour eux et leur conjoint ou conjointe ; une protection assurée par un seul garde ; un véhicule neuf non renouvelable ; une dotation mensuelle en carburant ; la gratuité des soins de santé ; et pour les officiers qui occupent une position de deuxième section d’officier général peuvent occuper des fonctions civiles.

Balla Yombouno