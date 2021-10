Journée de la canne blanche : Les aveugles et malvoyants interpellent les usagers de la route  

Ce 15 octobre, l’union guinéenne des aveugles et malvoyants (UGAM) en collaboration avec ses partenaires a célébré la journée internationale de la canne blanche. L’occasion a été mise à profit pour interpeler les usagers de la route, notamment les conducteurs de motos et de voiture sur l’importance de la canne blanche.

La célébration a réuni plusieurs personnes souffrant de déficience visuelle (aveugles et malvoyants) à la Blue zone de Kaloum. Selon Bakary Mansaré, secrétaire général de l’UGAM, la journée du 15 octobre est l’occasion de sensibiliser le public à l’outil qui permet chaque jour d’aider les déficients visuels à se déplacer de manière autonome, la canne blanche, symbole de la cécité et de la malvoyance. « En Guinée, notre objectif est de sensibiliser les transporteurs, les agents de sécurité, les usagers de la route et autres afin qu’ils comprennent tous la nécessité de promouvoir et de valoriser la canne blanche… Nous voulons que les agents de la police soient les premiers acteurs à poser des actes forts allant dans le sens de reconnaître le droit du déficient visuel à la mobilité, qu’ils soient capables de l’aider auprès des automobilistes en les contraignant à s’inscrire dans la dynamique de reconnaissance de celui-ci, celui de circuler de manière autonome sans être inquiété. Nous invitons le président de la coordination des auto-écoles à déployer toute son énergie pour introduire dans les centres d’apprentissages automobiles l’enseignement des règles de conduite à suivre lorsque les automobilistes sont en face de la personne handicapée visuelle », a-t-il déclaré.

Accepter de reconnaître et respecter dans la société la canne blanche même si elle n’est pas toute la solution pour le déficient visuel, c’est ce que demande l’union. « C’est pourquoi il est souhaitable que les piétons participent à l’identification de celle-ci afin d’aider les personnes handicapées visuelles dans les circonstances qui l’exigent. L’Etat guinéen à travers le ministère de l’action sociale et le ministère des transports doit nécessairement nous accompagner afin que la canne blanche soit connue dans tous le pays », a demandé Bakary Mansaré.

Pour Diallo Oumar Bailo, représentant de sight savers à la cérémonie, il faut que des efforts soient fournis pour faire comprendre aux citoyens que les malvoyants et aveugles doivent aussi participer au processus de développement. « Voilà pourquoi tous réunis ici aujourd’hui, nous sommes en train de plaider à tous les niveaux pour que chacun en ce qui le concerne puisse faire les petites actions faisables pour que la canne blanche soit connue, reconnue, respectée et qu’on lui restitue la place qu’elle occupe à travers le monde… Le plaidoyer qu’on fait et qu’on continue à faire c’est que les autres donateurs, les bonnes volontés fassent comme les ONG qui avec nous ici aujourd’hui, que les autres ministères aussi s’impliquent parce que la question du handicap est une question transversale », a-t-il fait savoir.

« Je passerai le message à toutes les auto-écoles de Guinée pour que l’événement soit vraiment restauré maintenant dans nos programmes de formations en code de route, parce que nous sommes des agents vecteurs et surtout, tous les candidats désireux de passer maintenant le permis auront la connaissance de la canne blanche », a assuré pour sa part Condé Fodé, représentant du collectif des auto- écoles de Guinée. Abondant dans le même sens, Hadiatou Baldé Diallo, présidente de la commission chargée de la vue et de l’ouïe au district 403 A1 du Lions Club International a réaffirmé la disponibilité de son organisation. « Je vous réitère le Lions club international est à vos côtés à chaque fois que le besoin sera là. N’hésitez pas à nous faire appel. Nous allons répondre présents dans l’intérêt de tous les bénéficiaires », a-t-elle rassuré.

Kourouma Saama Kaba, secrétaire générale du ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables a rappelé que la Guinée s’est dotée d’une loi portant protection et promotion des personnes handicapées, réservant ainsi une place de choix à cette catégorie de la population. « Le CNRD et son Président Colonel Mamadi Doumbouya affichent leurs intérêts personnels et individuels pour le respect de la dignité humaine, de la justice sociale pour l’intérêt commun », a-t-elle précisé

La journée mondiale de la canne blanche a été décrétée le 15 octobre 1970 par l’union mondiale des aveugles. Alors que la Guinée en est à sa deuxième célébration, les autorités communales ont brillé par leur absence. D’ailleurs, ces personnes handicapées de la vue ont déploré leur absence estimant que les autorités auraient dû les accompagner en cette journée.

Elisabeth Zézé Guilavogui