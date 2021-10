Mohamed Béavogui au camp Boiro : « la justice sera la boussole…»

Le premier ministre de la transition guinéenne, Mohamed Beavogui, était ce lundi 18 octobre au camp Boiro sis au quartier Camayenne, dans la commune de Dixinn, où était célébré le 50ème anniversaire de la fusillade (1971 ndlr) de 70 personnes sous le régime d’Ahmed Sékou Touré. En compagnie de plusieurs membres du CNRD, le nouveau patron du palais de la Colombe a rendu un vibrant hommage aux illustres disparus.

A l’entame de son propos, Mohamed Béavogui a tout d’abord remercié l’association des victimes du camp Boiro (AVCB) d’avoir pensé à associer les membres du CNRD à l’évènement.

Plus loin, il rajoute, « on ne paye pas l’injustice par l’injustice, mais plutôt par la justice. C’est un moment à valoriser, mais le plus important, c’est qu’on veut, c’est une Guinée nouvelle qui sera basée sur une seule chose, la réconciliation. La Guinée se fait avec tous les Guinéens » lâche-t-il avant d’exhorter les uns et les autres à travailler dans le sens de la réconciliation, « ce qui doit être fait, sera fait. La boussole est la justice du CNRD. Chacun d’entre nous doit jouer son rôle pour qu’on ait la Guinée que nous voulons » conclu-t-il.

Aliou Nasterlin