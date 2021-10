Embaló à Doumbouya : « Je vous conseille de ne pas se mettre la communauté internationale à dos »

Le président de la Guinée Bissau, Oumaro Cissoco Embaló, a effectué ce mercredi 20 octobre une visite d’amitié et de travail en Guinée. Les relations entre les deux pays et la conduite de la transition en Guinée étaient au centre des discussions.

En bouclant sa visite de travail et d’amitié en République de Guinée, le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissco Embalo n’a pas manqué de prodiguer des conseils au colonel Mamadi Doumbouya dans le cadre de la gestion de la transition en Guinée : « Je souhaite que vous fassiez une bonne transition en faisant toujours des concertations. Je vous conseille aussi de ne pas se mettre la communauté internationale à dos. La communauté internationale reste toujours nos partenaires. Vous avez beaucoup de travail. Un pays qui est dirigé sur la base de considération ethnique n’est pas une nation ».

De son côté, le président de la transition guinéenne a rassuré son hôte : « je voudrais vous rassurer que nous n’avons aucune intention de garder le pouvoir. Notre seule mission est de réconcilier nos compatriotes et les mettre ensemble, construire une fondation d’un Etat de droit respectueux de la démocratie et de la gouvernance vertueuse ».

L’hôte du colonel Mamadi Doumbouya n’a pas manqué de rappeler les biens faits que la Guinée a apporté à son pays: « Le peuple de la Guinée Bissau ne peut pas oublier le passé. Nous devons beaucoup à la Guinée qui a donné ses hommes à la Guinée Bissau pour la libération de notre pays. Le peuple Bissau guinéen est reconnaissant envers la Guinée. C’est dommage qu’à un certain moment donné, les relations entre les deux pays étaient froides. Mais moi j’ai toujours gardé en tête que les relations entre la Guinée Bissau et la Guinée Conakry dépassent les deux présidents ».

Et de poursuivre: » tant que je suis président, il sera interdit à quelqu’un de demander une carte d’identité à un guinéen en Guinée Bissau. Le fait juste de dire je suis guinéen de Conakry est déjà une carte d’identité. Si on est indépendant aujourd’hui c’est grâce à la Guinée Conakry. Je pense qu’on va toujours privilégier les relations entre les peuples et les États non pas celles des hommes ».

Balla Yombouno