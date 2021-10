Kankan/ Viol : Une fille de 17 ans affirme avoir échappé de justesse 

C’est une tentative de viol qui remonte à la nuit dernière au quartier Missiran, dans la commune urbaine de Kankan. La fille de 17 ans a été sauvée par des citoyens qui ont été alertés par ses cris.

Le jeune accusé d’avoir tenté de violer la fille est une personne avec laquelle la fille aurait des contacts étroits selon nos informations. Djaka Sylla, grande sœur de la victime relate la scène. « C’est aux environs de 21 heures que ma petite sœur est arrivée à la maison en pleurant. Quand on lui a demandé, elle ne faisait que pleurer et c’est ainsi que j’ai pris ma torche pour voir ce qui n’allait pas. J’ai vu qu’elle ne voyait presque pas et pendant ses explications, elle a dit que c’est un jeune de ce quartier qui lui a demandé d’aller voir un show de la rue juste à côté. Sur la route, le jeune a dérouté et s’est dirigé vers sa chambre prétextant avoir oublié quelque chose. Quand il est arrivé devant la chambre, il a demandé à la fille de rentrer avant de fermer la porte avec la clé. Une fois dans la chambre, le jeune lui a demandé de se déshabiller, elle aurait refusé et ce dernier s’est mis à la frapper avec la ceinture notamment aux yeux et autres parties sensibles. De cris en cris, elle est parvenue à s’échapper avec l’aide des citoyens ».

A la question de savoir si sa petite sœur entretenait une relation avec ce jeune, Djaka Sylla précise : « Je n’ai aucune certitude. Mais quand On a demandé la petite, elle dit n’avoir aucune relation intime avec le jeune. Mes jeunes frères connaissent le présumé violeur et quand, on mettra mains sur lui, on aura sa version des faits ».

Les autorités sont déjà alertées à travers le commissariat urbain. La fille a été admise à l’hôpital régional de Kankan pour recevoir des soins. L’accusé est quant à lui en cavale.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com