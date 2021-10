OUVERTURE DES CLASSES : pas d’engouement au Collège et au Lycée Kipé

Conformément au communiqué du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, l’ouverture des classes au compte de l’année scolaire 2021-2022 a été effective ce jeudi 21 octobre sur l’ensemble du territoire national. Au collège et au lycée Kipé, situés dans la commune de Ratoma, où Ledjely.com a sillonné, le constat révèle un manque d’engouement au niveau des élèves et encadreurs.

Dans cet établissement d’enseignement public, la rentrée scolaire n’a pas connue une forte affluence tant du côté des élèves que des enseignants. Dans les salles de classes visitées, les élèves se comptaient au bout des doigts alors que dans d’autres c’est le vide total.

Pour le principal du collège Kipé, Abdoulaye Fatoumata Traore, principal du collège Kipé a indiqué que les enseignants du jour ont déjà commencé à dispenser les cours, « les cours ont effectivement repris au collège Kipé. Les élèves et les professeurs sont présents dans les salles même s’ils ne sont pas en grand nombre. Aujourd’hui, c’est le premier jour de l’ouverture, certains enseignants ont commencé à dispenser les cours selon les instructions du département » affirme l’encadreur.

Par ailleurs, certains élèves habillés en tenue civile ont répondu à l’appel pour ne pas raté les programmes du premier jour, « je ne voulais pas rater le programme du premier jour, c’est pour cela que je suis venue aujourd’hui » confie Mariame Sylla, élève en 10ème année.

Balla Yombouno