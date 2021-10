GOUVERNEMENT : Bachir Diallo, nouveau ministre de la sécurité, dévoile ses objectifs

Nommé jeudi 21 octobre 2021 ministre de la sécurité nationale et de la protection civile par le président de la transition, Bachir Diallo a pris fonction ce vendredi. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du département, à Coleah, en présence de plusieurs responsables de la police nationale dont le Général Ansoumane Camara dit BAFFOE, directeur général de la police nationale.

Bachir Diallo mesure la responsabilité qui lui a été confiée par Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du pays. « La tâche est immense mais n’est pas impossible » commence t-il, ajoutant qu’il y a suffisamment de problèmes à résoudre dans ce département. « Mes prédécesseurs l’ont évoqués car il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d’une décennie où le maintien de l’ordre musclé et qui tournait parfois au sang a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce qui ne devait pas être le cas. Nous devons changer cela ».

Poursuivant, le nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile a promis de faire du département de la sécurité l’un des meilleurs ministères du pays. « Je sais que je vais faire des jaloux ici mais je vous garantis qu’on y arrivera ».

Bachir Diallo a déjà identifié ses premiers chantiers. « On va faire un travail méticuleux qui va consister dans un premier temps à faire un état des lieux de la police nationale et de la sécurité en Guinée. On va se donner un délai pour ça qui ne va pas excéder le mois pour accomplir cette première tâche ».

Pour atteindre les objectifs, il invite les officiers de police à travailler dans l’esprit du comité national de rassemblement pour le développement

Aliou Nasterlin