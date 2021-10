GUINEE : la Banque islamique de Guinée fait un don au Fonds social de la sécurité et de la protection civile

Dans le cadre d’un soutien technique pour le renforcement des capacités de la Direction Générale du fonds social de la sécurité et de la protection civile, la banque islamique de Guinée a procédé à la remise d’un chèque de 30 millions et deux ordinateurs aux responsables du fonds social de la sécurité et de la protection civile. La cérémonie de remise s’est tenue ce jeudi 21 octobre 2021 au siège de la Banque islamique de Guinée, dans la commune de Kaloum, en présence de plusieurs officiers de la police et de la protection civile.

Dans son discours, Sidy DIEYE, Directeur général de la banque islamique de Guinée indique que ce don va aussi dans le sens d’accompagner ces responsables de police et de la protection civile dans leurs activités. « Et puis, nous le faisons effectivement dans le but d’appuyer et de contribuer à ce que certains partenaires puissent être outillés afin de mieux réaliser leurs actions dans de bonnes conditions. Nous avons ce qu’on appelle une politique RSE, c’est dans ce cadre que nous accompagnons certaines structures. Pour nous, c’est un geste symbolique pour marquer le début d’un partenariat » estime Sidy DIEYE, avant d’ajouter que la BIG demeure engagée à contribuer pour la réalisation de plusieurs projets de ses partenaires dans un futur proche.

Du côté des bénéficiaires, c’est avec une immense joie qu’on a accueilli le don. Amadou Baïlo DIALLO, DGA du Fonds social de la sécurité et de la protection civile, a dans son discours de circonstance remercié la Banque islamique de Guinée (BIG) pour ce geste, qui selon lui, s’inscrit dans le cadre d’un « partenariat public-privé » qu’il faut soutenir. Pour ce, « la direction générale du fonds social de la sécurité et de la protection civile prend l’engagement d’utiliser judicieusement au profil du personnel de police et de la protection civile à travers nos activités » promet-il, avant d’inviter d’autres structures bancaires à emboiter le pas à la BIG.

Aliou Nasterlin