Le Baya, cet ornement des hanches qui captive les hommes

Les femmes dans leur désir de séduction ne tarissent pas d’astuce. Et parmi celles qu’elles utilisent, on a le baya, ce collier de perles qui orne leurs hanches. Même si on ne sait précisément de quand date l’utilisation de cette ruse, il y a qu’elle transcende les époques. Au point que les femmes et jeunes filles d’aujourd’hui, quoique disposant d’une gamme variée d’artifices de séduction, continuent à s’en servir.

Ces fameuses perles, on en trouve sur les marchés de Conakry notamment de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et leurs adeptes apprécient tout particulièrement celles qui brillent.

De Kadija Baldé, on peut dire qu’elle connait les Baya. En effet, depuis sept ans, elle en vend dans sa boutique située au marché de Madina de Conakry. Et elle peut attester de l’attrait que ces fameux bijoux exercent sur la gent féminine de la capitale guinéenne. Elle-même arborant un voile intégral, elle témoigne du fait que sa boutique est toujours remplie de clientes venant se ravitailler en perles de séduction. « Les clientes viennent tout le temps. Il y en a pour tous les prix. Ça varie entre 10.000 et 50.000 GNF », confie-t-elle. Si elle ne peut dire comment les baya exercent leur pouvoir de séduction sur les hommes, elle sait au moins que « depuis l’antiquité les femmes en portent pour séduire leur époux. Il y a des femmes qui font même des commandes spéciales selon le goût de leurs conjoints ».

Aïssata Cissé, elle aussi vendeuse des mêmes perles séductrices, confirme : « A ma naissance j’ai trouvé que mes parents vendaient des baya. J’ai maintenant plus de cinquante ans. Ça veut dire que ce bijou ne date pas d’aujourd’hui ». D’ailleurs, pour ce qui la concerne, indépendamment des perles que les femmes attachent à leurs hanches, le désir de séduire son mari est une préoccupation permanente chez une femme.

Et il est vrai que les hommes ont tendance à aimer. En tout cas, Alhassane Camara ne cache pas la magnétique que les baya ont sur lui. « J’aime trop ça. Quand ma femme veut me provoquer, elle porte un pantalon qui laisse voir ses hanches. Quand je vois ses baya ou quand j’attends le bruit des perles, je ne sors pas de la maison ce jour », avoue-t-il.

Le port du baya ne date pas d’aujourd’hui. Même si la modernisation à un impact sur la matière et la couleur des perles, son effet sur les hommes ne semble pas avoir changé. On se rappelle encore du tube de l’artiste ivoirienne Aïcha Koné ‘baya » qui a fait danser les mélomanes.

Asmaou Diallo