Accusé de gestion opaque et unilatérale, Mamadouba ‘‘Tos’’ Camara se défend

On le disait tout à l’heure dans un précédent article, décrié par ses conseillers à cause de sa « gestion opaque et unilatérale » Mamadouba ‘‘Tos’’ Camara, maire de la commune de Matoto interrogé par Ledjely.com, a donné sa version des faits. A en croire le maire issue du RPG-arc-en-ciel, cette crise n’a aucune raison d’être.

En premier lieu, l’élu de Matoto confirme la médiation entamée par la gouverneure de la ville de Conakry, M’hawa Sylla générale à la retraite pour trouver un compromis entre les deux partis. Outre les accusations dont il fait l’objet, il se félicite tout de même de ne pas être été cité dans une affaire de détournement par les conseillers frondeurs, « je suis très heureux parce que personne ne m’a dit que j’ai détourné devant madame la gouverneure » lâche-t-il très brièvement au téléphone de notre reporter.

Par ailleurs, ‘‘Tos’’ affirme, « la vérité finira par jaillir » et de préciser, « avant que je ne sois à la mairie, j’étais dans le luxe. Ce que je gagne, je le gagne dans les règles de l’art. Mais logiquement, je ne vais jamais me justifier devant n’importe qui. Je me justifierai devant mes conseillers en session extraordinaire », a-t-il rajouté.

Poursuivant sa défense, il fait savoir qu’aucune preuve n’a été présentée par ses détracteurs, et en retour, il accuse ses deux premiers vice-maires, « on ne m’a exhibé aucune preuve de ma gestion opaque et unilatérale. Par contre, je reçois souvent des plaintes contre eux et c’est mon devoir de me mettre du côté de la population et satisfaire les citoyens (…) Je dis à tout le monde, je ne vais pas prendre l’argent du contribuable… » conclut le maire.

Elisabeth Zézé Guilavogui