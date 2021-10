KANKAN : des aveugles se lancent dans l’agriculture

C’est certainement l’une des premières décisions prises par des personnes vulnérables dans la région de Kankan. Des aveugles réunis au sein de l’association des aveugles de la grande mosquée de kankan se mettent au travail de la terre afin de subvenir à leurs besoins primaires. Cette année, ladite structure qui regroupe plus de deux cents personnes aveugles et malvoyantes a mise en valeur plus de deux hectares dans le district de Badako, localité située à douze kilomètres de la commune urbaine de kankan.

Conscients des difficultés qu’ils vivent au quotidien, ces aveugles qui passent leur journée à mendier à l’intérieure de la grande mosquée de Kankan ont décidé de se prendre en charge en investissant dans la culture du riz.

Amadou Mara, président de ladite organisation explique le but que s’est fixée son association. Mais bien avant, il explique comment sont collectés les montants qui servent à faire fonctionner le projet, « chaque vendredi, chacun aveugle donne mille francs guinéens, c’est l’ensemble de ces contributions qui nous permettent d’acheter quelques boîtes d’engrais, des intrants et investir dans d’autres dépenses » dit-il.

Karifa Mamadi Sanoh est membre de l’association, « notre principal souci demeure la nourriture, c’est pourquoi on a décidé de retourner au champ. Mais, nous sommes en manque d’engrais, des bœufs pour labourer le champ. Nous voulons faire plus, mais n’avons pas de moyens » affirme Sanoh.

Au vu de la situation précaire dans laquelle vivent les personnes aveugles dans le pays et notamment à Kankan, le propriétaire du domaine promet de mettre à la disposition des aveugles plus terres cultivables, « on peut faire mieux pour eux. Mais il faut qu’ils achètent des herbicides, de l’engrais pour faire plus de rendement » rapporte Sékou Traoré.

L’association invite les personnes et associations de bonne volonté afin les venir au secours.

A noté que l’initiative est portée par l’association et les travaux sont exécutés par d’autres personnes.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com