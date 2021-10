Kankan :  le directeur d’une école primaire travaille dans la cour  faute de bureau   

A l’image de plusieurs autres régions du pays, Kankan est confronté à un manque d’infrastructures scolaires. Les établissements qu’on y retrouve sont pour la plupart vétustes. Le constat est beaucoup plus alarmant dans les zones rurales mais la commune urbaine n’est pas non plus épargnée. Le directeur de l’école primaire Dabadou Karamo Sidibé a lui déserté son bureau depuis longtemps pour travailler dans la cour afin d’éviter une mauvaise surprise.

Il y a quelques jours, c’est une grande partie de la direction de l’école de Salamani qui s’effondrait faisant quatre blessés. Pour éviter le même problème, le directeur de l’école primaire Dabadou Karamo Sidibé, situé au quartier Gare préfère recevoir les parents d’élèves dans la cour en lieu et place de son bureau qui est dégradé. Pour Mamadi Camara prévenir vaut mieux que guérir. « J’suis dehors parce que dans le bureau, je me sens pas en sécurité. Le plafond qui est suspendu avec le mûr constitué de briques spéciales ne donne pas confiance. Avec la densité de la pluviométrie et pour éviter du jour au lendemain que quelque chose ne tombe soit avec le personnel d’encadrement, un élève ou un parent, je préfère rester toujours dehors. Le bureau est un simple symbole, mais depuis longtemps, je ne travaille plus dans ce bureau improvisé, là-bas, c’est pour la forme ».

Construite en 1962, cette école n’a bénéficié que d’une seule rénovation grâce à la coopération Guinéo- Japonaise en 2002. A date, le bâtiment est très vétuste.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com