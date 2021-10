Le CNRD auprès des victimes politiques : ce qu’en pense Mamady Kaba de la LIDDA  

Depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, le Comité national de rassemblement pour le développement, (CNRD) multiplie des démarches de compassion auprès des familles victimes des violences sociopolitiques en Guinée. Une action saluée par Mamady Kaba, président de la Ligue des Droits et de la Démocratie en Afrique (LIDDA). Cependant, le défenseur des droits de l’homme interrogé ce lundi 25 octobre 2021 par Ledjely.com, propose la mise en place d’une structure formelle afin de prolonger ce processus de réconciliation nationale dans la durée.

Joint au téléphone par notre rédaction, le président de la Ligue des Droits et de la Démocratie en Afrique (LIDDA) a tout d’abord apprécié les démarches du CNRD qui, selon lui, contribuent à la réconciliation nationale, « ces démarches contribuent à apaiser les cœurs et les esprits. Elles contribuent également à donner aux familles des victimes le sentiment d’appartenance qui est indispensable à la construction d’une véritable nation » souligne l’activiste.

Cependant, Mamady Kaba pense que, pour que ces actions s’inscrivent dans une longue durée, il faudrait mettre en place une dynamique bien structurée et formelle pour que la réconciliation soit effective, « il faut une commission de réconciliation nationale pour prendre en charge les défis auxquels on est confrontés. Le CNRD seul ne peut pas tout faire, et tout ne peut pas se faire pendant la transition » note-t-il avant dire que « certaines victimes peuvent être rencontrées pour que l’espoir soit donné à ces certaines d’entre elles ».

Par la même occasion, Mamady Kaba a également réagi à la sortie de Bachir Diallo, le tout nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui, à l’occasion de sa prise de fonction le samedi dernier, a affirmé que « le maintien d’ordre ses dernières années a été quelque fois musclé et tournait au sang », sauf que, pour l’activiste des droits humains, ce jugement n’engage que le ministre, « ce jugement du passé n’engage que sa personne. Les Guinéens nous le jugeront en fonction de ce qu’il fera lui-même, et non pas de l’appréciation qu’il fera de ce qui sont passés avant lui » explique l’ancien président de l’INDH.

En conclusion, le président de la LIDDA a exhorté à plus de dialogue entre le CNRD et les acteurs majeurs de la vie nationale pour une conduite sereine de la transition.

Aliou Nasterlin