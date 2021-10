Bras de fer à la mairie de Matoto : les parties ont trouvé un terrain d’entente

Le maire de la commune de Matoto Momodouba Tos Camara et les conseillers communaux ont finalement trouvé un terrain d’entente pour mettre fin au bras de fer qui dure depuis quelques jours. L’annonce a été faite ce mardi 26 octobre par les conseillers, à l’issue de leur entretien avec la gouverneure, M’Mahawa Sylla.

Les conseillers menaçaient de destituer le maire pour mauvaise gouvernance. Selon Elhaj Siné Camara, conseiller à Matoto, c’était un problème de communication: « Il ne se comprenait pas avec ses maires adjoints, sur la gestion des biens de la commune de Matoto. C’était le manque de transparence. Ce n’était pas un problème comme les gens le disent ou le partage d’argent. Non! Il gérait, il n’informait pas les autres. C’était tout».

Au cours de la rencontre avec la gouverneure, le linge sale a été lavé et les conseillers se sont rétractés. « Une entente parfaite entre les conseillers de Matoto. Comme vous le savez, il y avait mésentente, vous partagiez ces jours-ci des propos qui se tenaient ça et là. On disait, ça ne va pas à Matoto, les conseillers ne s’entendent pas.

Je vais vous dire maintenant que tout va bien grâce à madame la gouverneure, grâce à la compréhension et la sagesse de tous les conseillers, Matoto marche maintenant à merveille».

Pour Dr Ismaël Doukouré, conseiller à la commune de Matoto: « ….Il est question aujourd’hui que tous les conseillers soient des acteurs de la transition et non des observateurs de la transition. Nous devons cultiver la redevabilité vis-à-vis de l’ensemble des conseillers mais également de l’ensemble de nos citoyens. Nous avons été élus sur la base d’un programme, il est tout à fait normal que nous ayons un bilan . Alors si nous faisons près de deux ans nous n’avons pas un bilan tangible, nous devons nous inquiéter et interpeler monsieur le maire pour qu’il fasse très attention et que nous puissions avoir un bilan de manière à la fin de notre mandat que nous puissions dire voici nous avons été là nous n’avons pas été pour rien. Nous avons fait cinq et voici ce qu’on a fait comme travail ».

« Personne n’est contre monsieur le maire »

Aux dires de Doukouré, aujourd’hui sur les conseils de madame la gouverneure, elle les a demandé de travailler à la stabilité et pour la paix de la nation: » Ce qui reste clair, on va retourner à la base on va discuter mais faire en sorte que la commune marche comme elle doit marcher. Pour l’instant on peut dire que c’est réglé. Je pense que madame la gouverneure nous a donné un conseil sur son expérience. On va respecter son point de vue, on va se mettre en observation de la situation. Notre souhait est que ça marche, personne n’est contre monsieur le maire Mamadouba Tos Camara en tant que personne, nous voulons juste avoir un bilan, nous voulons tous être comptables de ce qui va arriver parce que si c’est bon ou mauvais c’est l’ensemble des conseillers. A titre personnel on a rien contre lui ».

