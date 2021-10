UFR/BELGIQUE: des responsables du bureau fédéral quittent le navire pour adhérer à l’UFDG

Après le RPG arc-en-ciel, c’est au tour de l’UFR de connaitre des démissions en cascade. Plusieurs membres du bureau fédéral de l’Union des Forces Républicaines de la Belgique ont annoncé leur démission collective. Dans la foulée, ils ont officialisé leur adhésion à l’UFDG.

La lettre de démission dont ledjely.com a obtenu une copie date du 23 octobre 2021. Le Secrétaire Général, Bakary Goyo Zoumanigui, le bureau et tous ses membres ont décidé de quitter le parti dirigé par l’ancien premier ministre, Sidya Touré. Les quatre démissionnaires reprochent plusieurs actions au président du parti et à son bureau exécutif national. Ce sont: l’immixtion du Président Sidya Touré dans le fonctionnement du Bureau Fédéral, son manque de disponibilité pour ses militants lors de ses séjours en Belgique, la caporalisation de la structure, la réduction des organes de fonctionnement du Bureau Fédéral à une et une seule personne, le manque de suivi de leurs différentes plaintes contre le Président pour les points susmentionnés par le bureau politique national et le manque de réactions ou de réponses malgré leur insistance depuis 2015.

Pour les démissionnaires, « ce n’est pas une fin en soi mais, ceci marque un renouveau et un nouvel départ pour nous vers un lendemain riche en expériences encore plus fortes et constructives où, nous, serons en phase avec nos valeurs ».

Ces démissions en cascades offrent à l’UFDG de nouveaux alliés. Les désormais ex membres du bureau de l’UFR ont rallié le parti de Cellou Dalein Diallo. Ils ont été présentés officiellement lors d’une rencontre organisée par le secrétariat fédéral de l’UFDG en Belgique.

Elisabeth Zézé Guilavogui