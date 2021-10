DIPLOMATIE : le discours musclé de Dr Morissanda Kouyaté, ministre des affaires étrangères

Nommé par décret du chef de l’Etat le lundi 25 octobre 2021, le nouveau ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et de Guinéens de l’étranger a pris fonction ce mardi 26 octobre en présence du secrétaire général à la présidence de la république, du ministre secrétaire général du gouvernement, des cadres du CNRD et du département. Le chef de la diplomatie guinéenne s’est adressé à la communauté internationale sur ton plutôt étrange.

Dans sa communication, Dr Morissanda Kouyaté a remercié le président colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance portée à sa personne en le nommant à ce poste.

Selon lui : » La diplomatie, nous sommes ici réunis dans ce temple qui se considère comme le temple de la diplomatie. Mais la Guinée dans la diplomatie est un pays très singulier. Notre pays fait de la diplomatie dans la dignité. Nous sommes un pays qui a refusé de ramper pour subir son histoire, nous l’avons assumé le 28 septembre 1958, c’est ce non historique qui est le point nodal de la diplomatie Guinéenne, il ne faut jamais l’oublier. C’est pourquoi durant mon séjour à l’extérieur il arrivait souvent que j’ai les larmes aux yeux quand je voyais que des pays que nous avons aidés à se libérer, à s’affranchir de la colonisation au prix du sang des Guinéens. Je voyais ces pays prendre la hauteur, la préséance avant notre pays, avant la Guinée. Cela me fendait le cœur. Je ne pouvais pas imaginer qu’un jour je me trouverai ici par la confiance de monsieur le président pour essayer de changer cela ».

Dr Morissanda Kouyaté demande à la communauté internationale de respecter la Guinée;

« Alors le défi que je me lance, je vous le lance à vous aussi chers compatriotes. La souveraineté est tout à fait simple, c’est quand nous décidons de décider et quand nous décidons de ne pas décider. Nous croyons pas que nous les Guinéens que notre sort se trouve à l’union européenne, que la vie du paysan de Malakouta, que la vie du paysan de Panziazou se trouve dans les mains des députés européens, des députés chinois ou des députés américains….donc à nous de forger notre pays par nous même », explique le ministre des affaires étrangères.

Le coup d’Etat du 05 septembre 2021.

« Je voudrais vous dire chers compatriotes ce qui s’est passé ici le 05 septembre est significatif. Je l’ai dit à la tribune des Nations-Unies, je refuse de parler de coup d’Etat. Ce qui s’est passé, ce sont ses Guinéens, des enfants de la Guinée qui ont décidé de donner une orientation normale à la Guinée. »

Face à ce constat, le ministre Kouyaté demande à ce que la diplomatie Guinéenne soit respectée : » nous demandons que l’on respecte notre pays puisse que nous respectons les autres. Je voudrais partager une seule phrase avec vous. Nous devons être indépendants dans un monde interdépendant. Si nous faisons cela notre dignité restera toujours débout. »

Aux dernières nouvelles, on apprend que le nouveau ministre compte acter le déménagement de son département à Koloma dans les prochains jours.

Balla Yombouno