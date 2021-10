Les fans du Barça comptent sur un adolescent d’origine africaine pour les sauver

Les fans de Barcelone se demandent ce qui ne va pas cette saison. Après neuf matchs de championnat, le Barça est classé neuvième, à cinq points de leur rival le Real Madrid, et à six points du leader le Real Sociedad (qui compte un match d’avance). Dimanche, Barcelone s’est incliné 2-1 à domicile lors du Clásico, après avoir été battu 2-0 par le champion en titre l’Atlético plus tôt dans la saison.

Pire encore, le club catalan pourrait ne pas dépasser la phase de groupe en Ligue des champions pour la première fois depuis l’an 2000.

Et il pourrait ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue. Ce serait la première fois depuis la saison 2003-2004 qui l’avait vu terminer sixième du championnat. Depuis, le club a participé à 17 phases éliminatoires consécutives.

Il n’est donc pas surprenant que les fans du Barça cherchent à s’accrocher à la plus petite lueur d’espoir, surtout depuis que le joueur qui avait fait monter le club au firmament, Lionel Messi, a rejoint la France.

Et c’est sur un adolescent né en Afrique qu’ils comptent pour changer la donne.

Né il y a 18 ans en Guinée Bissao, Ansu Fati a grandi à Séville après être venu en Europe avec sa famille. Il a commencé le football dans les équipes d’Herrera et de Séville avant de rejoindre à l’âge de 10 ans La Masia, le centre de formation du FC Barcelone.

En juillet 2019, à l’âge de 16 ans, il signe son premier contrat professionnel et un mois plus tard, sans même avoir joué avec l’équipe de réserve, il devient le deuxième joueur le plus jeune à faire son entrée sur le terrain lors d’une victoire 5-2 contre le Real Betis.

A peine six jours après, il devient le plus jeune buteur du club, grâce à un but contre Osasuna. Depuis, il bat record sur record.

Comme beaucoup de footballeurs africains avant lui, Fati a choisi de représenter son pays d’adoption et en août 2020, il est appelé pour la première fois pour rejoindre La Roja, et fait son entrée le 3 septembre contre l’Allemagne. Trois jours plus tard, il devient le plus jeune buteur de l’équipe d’Espagne lors de la victoire contre l’Ukraine.

Sa carrière subit un revers en novembre 2020 lors d’un match contre le Real Betis. Blessé au genou, il doit rester éloigné des terrains pendant dix mois.

Fati est considéré par beaucoup comme le nouveau Messi et s’est vu attribuer cette saison le numéro 10 que l’international argentin a porté pendant des années.

Ce que beaucoup pourraient considérer comme une pression ne semble pas avoir de prise sur lui. « Personne ne pourra égaler ce que Leo a fait. Je vais suivre mon propre chemin. Je n’ai encore rien fait. J’espère que j’aurai une carrière comme la sienne. »

Le président du club Joan Laporta a renchéri. « Nous n’avons mis aucune pression sur Ansu mais le numéro 10 lui va bien en raison de son style de jeu. »

Fati est revenu de blessure il y a quelques semaines et, même si son retour est progressif, il donne aux fans de Barcelone l’espoir que les beaux jours vont revenir.

Le jeune homme et ses coéquipiers auront deux occasions de briller cette semaine lors de deux journées de championnat.

Barcelone affrontera le Rayo Vallecano à l’extérieur mercredi avant d’accueillir Alaves samedi.

