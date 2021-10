Rose Paula Pricemou : « chacun sera jugé à travers ses actes et ses résultats »

Nommée dans la soirée du mardi 26 octobre par décret présidentiel, la nouvelle ministre de l’information et de la communication a pris fonction ce mercredi 27 octobre 2021. La cérémonie s’est déroulée dans la cour du ministère de l’information et de la communication en présence du ministère secrétaire général à la présidence, le secrétaire général du gouvernement et les cadres dudit département.

Tout d’abord la parole a été donnée à Mohamed Condé, secrétaire général dudit ministère qui dans sa communication a rappelé à la nouvelle ministre que : « le département dont la gestion vous ait confié a pour mission la création d’un environnement institutionnel, technologique, juridique, favorable à la libre circulation des idées et des opinions. Ce qui en fait un outil essentiel pour la préservation de la paix et le renforcement de l’unité nationale… Malgré les efforts fournis par le gouvernement et le personnel, le département est confronté dans l’ensemble aux contraintes de son adaptation aux innovations technologiques des supports de communication et les exigences de la règlementation de l’espace communicationnel national… »

Pour sa part, le Ministre secrétaire général du gouvernement Abdourahamne Sikhé Camara dira à la nouvelle ministre que : « vous prenez fonction dans un contexte très particulier de l’histoire de notre pays avec des défis énormes et le souci de fiabiliser la communication publique de l’administration guinéenne. L’un des défis qui vous interpelle est de créer un environnement favorable pour permettre à la plus grande majorité des Guinéennes et des Guinéens d’accéder à temps réel à l’information publique par le biais de la radio et de la télévision. Autres défis et non les moindres que votre département doit relever sont entre autres améliorer la migration de l’analogie vers le numérique de la radio et de la télévision, assurer la mise en place des équipements et infrastructures de communication de dernière génération, veiller à la formation et au perfectionnement des personnels des médias d’Etat…. ».

En prenant la parole devant les cadres de son département, la ministre Rose Paula Pricemou les rappelle à son tour : « il est attendu de notre ministère qu’il soit au rendez-vous sur le plan national non seulement de l’information et de la communication. Je sais que les progrès ont été réalisés ces dernières années sur le plan du renforcement du cadre institutionnel du ministère, de l’adaptation du statut de la RTG par la fusion de deux directions générales, du développement des infrastructures de communication audiovisuel, de l’amélioration du contenu des programmes des médias publics, de la migration de l’analogie au numérique de la radio et de la télévision, de la relance de l’AGP, etc. »

« Les défis seront immenses mais porteurs d’espoir. »

Elle compte dans les prochains mois s’attaquer avec ses cadres d’importants chantiers allant dans le sens de la refondation du secteur de l’information et de la communication : « De manière non exhaustive, nous aurons à repenser le cadre institutionnel du ministère, à harmoniser et à actualiser certains textes législatifs et règlementaires régissant le secteur de l’information et de la communication, à travailler sur le renforcement des capacités du personnel, à œuvrer avec les partenaires institutionnels pour une meilleure professionnalisation des médias publics et privés, à améliorer encore davantage le contenu des programmes des médias publics, à œuvrer pour des meilleures conditions de travail du personnel sur une base juste et équitable. La réussite de ces missions nécessite une conjugaison d’efforts de tous, de la qualité des ressources humaines dont dispose le secteur. L’implication de tous nous permettra assurément de mener ensemble les réformes nécessaires. »

La ministre de l’information et de la communication prévient : « chacun sera jugé à travers ses actes et ses résultats. Je vous invite donc à privilégier le travail dans la rigueur, l’intégrité, la générosité pour l’intérêt commun de notre nation. En ce qui me concerne soyez rassurés que je serai là pour défendre de manière inébranlable l’intérêt du ministère. Mon souhait est que nous devenions une famille au sein de laquelle primerons compétence, objectivité et intégrité. Dans les plus brefs délais j’organiserai des rencontres avec le personnel afin que l’on puisse échanger plus en détail sur les enjeux des mois à venir ».

Balla Yombouno