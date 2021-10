SAIKOU YAYA BARRY : « On m’a refusé le passeport sous Alpha Condé »

Invité de la radio Fim Fm ce mercredi 27 octobre 2021, dans l’émission ‘‘Mirador’’, le Secrétaire exécutif de l’union des Forces républicaines (UFR), Saikou Yaya Barry a révélé que le passeport lui a été refusé par le ministère de la Sécurité, sous le régime de l’ex président Alpha Condé.

« Comme beaucoup d’autres leaders politiques, j’étais sur la liste noire. On m’a bloqué l’obtention du passeport national en tant que Guinéen sous prétexte que je suis sur une liste noire, et que je n’ai pas besoin d’un passeport alors que seul un juge peut prendre une telle décision » dit Saikou Yaya.

Désormais en possession du fameux sésame, le coup d’Etat opéré le 5 septembre dernier par l’unité d’élite des Forces spéciales aura été le coup de grâce pour l’ancien député de la 8ème législature, « ils m’ont roulé pendant deux mois. Le jour qu’ils m’ont dit de me rendre à la DCPAF pour résoudre mon problème, ce lendemain je devais me rendre en Moyenne-guinée et j’ai décidé que dès mon retour, j’irai prendre mon passeport ou crée un scandale devant le ministère de la Sécurité. Donc, je suis rentré le jeudi, le dimanche le coup d’Etat a eu lieu et quand je suis allé au ministère, ils m’ont remis le passeport » a-t-il expliqué.

Elisabeth Zézé Guilavogui