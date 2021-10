Accusé d’avoir baillé un domaine à Tombo, Mounir Cissé livre sa version des faits

Les travailleurs retraités de l’Office national du pétrole réunis au sein de la Coopérative des transporteurs des produits pétroliers de Guinée (CTPPG) sont colère. Ils accusent Mounir Cissé, directeur général adjoint du patrimoine bâti public d’être impliqué dans le bail d’un domaine, censé au départ les abriter à Tombo, dans la commune de Kaloum. Des accusations rejetées par le principal concerné.

Mounir Cissé dément et précise que le patrimoine bâti public n’a pas le pouvoir de signer un bail. C’est plutôt le ministère de la ville et de l’habitat qui est habilité. Selon lui, ils ont fait 9 ans sans payer de loyer. « Je vous précise que cette coopérative n’a eu aucun bail, c’est faux. Ils avaient un contrat de location pas un bail et ce contrat de location est fait par nous (le patrimoine bâti public, puis la dame Kadiatou Doumbouya dont ils parlent, son bail a été annulé à l’époque par le ministre Ibrahima Kourouma. C’est le président Alpha Condé qui a demandé à la direction du patrimoine bâti public et le ministère de l’habitat de donner le domaine à Antonio Souaré pour un bail et le bail est signé par le ministre de l’habitat. Et quand le ministre Ibrahima Kourouma a annulé le bail de la dame, moi je n’étais même pas nommé ici et je ne connais même pas cette dame… ».

Balla Yombouno