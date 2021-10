Gouvernement de la transition : Il ne suffit pas de nommer tout le monde à la fois (Aliou Bah)

Le président de la transition et son premier ministre sont en de former l’équipe gouvernementale de la transition. Les nominations se font à compte goutte. Une démarche qui ne rassure pas certains observateurs et acteurs politiques, qui dénoncent la lenteur de la procédure. Aliou Bah, président du MODEL, salue, pour sa part, cette façon de choisir les membres du gouvernement.

Aliou Bah soutient l’élan du président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre, Mohamed Béavogui. Pour lui, ils font preuve de prudence et de réalisme « Il ne suffit pas de nommer tout le monde à la fois. Il y a des tâches prioritaires dont il faut s’occuper. Je pense que le contexte exige aussi que les autorités de la transition soient prudentes », indique t-il, avant d’ajouter qu’à ce rythme, « il y a de quoi à être rassuré qu’à l’avenir, les choses iront de mieux en mieux ».

Le président du MODEL dit avoir entièrement confiance aux personnes choisies tout en saluant la dynamique en cours. « Espérons qu’elle se poursuive et que la Guinée puisse enfin sortir de cette situation problématique », a-t-il souhaité.

Aliou Nasterlin