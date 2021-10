N’ZÉRÉKORÉ : les autorités assainissent les abords du marché après l’incendie

Quelques jours après l’incendie qui a consumé une grande partie du marché central de N’zérékoré, les autorités communales s’activent pour débarrasser ce centre d’affaires de ses saletés et immondices. Une pelle mécanique et une benne sont déployées par le maire pour dégager les tas d’immondices sortis du marché et déversés sur la chaussée et devant certaines boutiques. Une initiative saluée par les commerçants.

La rentrée du magasin de Jonas Koné était obstruée par ces ordures. « Après l’incendie, tous les déchets qui étaient dans le marché, ont été déversés sur le goudron et devant notre magasin. On est là ce matin pour tout dégager. Vraiment nous disons merci au maire et son équipe pour ce travail ».

Pour faire ce travail, la mairie a sollicité les services d’une entreprise qui s’occupe du nettoyage des lieux. « Nous avons été appelés ce matin pour venir faire le nettoyage des abords du marché. Parce qu’après l’incendie, les débris ont été sortis et déversés sur la route. Pour faciliter la circulation nous sommes venus avec la machine et une pelle mécanique afin de dégager ces déchets », explique Loua Pépé Foromo, chef de sécurité de l’entreprise GDP.

Interrogé, le maire de la commune urbaine de N’zérékoré a tout d’abord donné les raisons de leur action avant de déplorer l’incivisme des certains citoyens. « Notre travail régalien, c’est rendre la ville propre. Depuis que l’incendie s’est produit le samedi, les gens n’ont fait que ramasser les ordures et venir les déverser sur la chaussée. Cela empêchait les citoyens de bien circuler. C’est ainsi qu’on a mis les moyens pour venir dégager complètement ces ordures. Il faut qu’on préserve les biens de l’Etat. Ce qui s’est passé ici n’est pas normal. Les gens ont déversé les ordures sur le goudron puis ils ont mis le feu », dira Moriba Albert Delamou.

Par ailleurs, la commission mise en place pour l’identification des victimes et les pertes enregistrées lors cet incendie doit déposer son rapport ce jeudi selon nos informations.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com