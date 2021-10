Syli National : Didier Six sur le point d’être limogé (Feguifoo)!

C’était dans les tuyaux depuis des semaines, l’officialisation est attendue dans les prochaines heures. Didier Six et le comité exécutif ont échangé ce jeudi pour trouver un moyen de séparation à l’amiable.

C’est la Fédération guinéenne de football qui a fait l’annonce cet après midi. « Les négociations entre la Fédération Guinéenne de Football et le sélectionneur Didier Six, qui a assisté à la réunion de ce jeudi au siège de la FEGUIFOOT, sont en cours pour une séparation à l’amiable », peut-on lire sur le site de l’instance dirigeante du football guinéen.

A l’issue de la réunion du Comité exécutif qui s’est tenue ce jeudi 28 octobre, la Fédération Guinéenne de Football a décidé de confier la gestion des deux prochains matches du Syli National au duo Kaba Diawara (principal) et Mandjou Diallo (adjoint). Il s’agit des rencontres Guinée vs Guinée-Bissau (12 novembre à Conakry) et Maroc vs Guinée (15 novembre à Rabat), pour le compte des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022 précise la Feguifoot.

TMBB, ledjely.com