AEROPORT DE CONAKRY : des travailleurs d’AMA-GETMA-GUINEE réclament de meilleurs traitements

Ce vendredi 29 octobre 2021, les manutentionnaires se réclamant de la société AMA GETMA-GUINEE, de l’homme d’affaire Jean Jacque Grenier sont entrés en grève pour revendiquer une amélioration des conditions de vie et de travail. Ils ont très tôt pris d’assaut la rentrée de l’aéroport international de Conakry-Gbéssia pour exprimer leur ras-le-bol.

Majoritairement habillés en gilet jaune, les manifestants massés devant l’entrée de l’aéroport réclament, l’augmentation de leur salaire, une prise en charge sanitaire, et l’annulation des marchés de sous-traitants.

« Nous travaillons comme des éléphants et on nous paye comme des souris, nous couvrons 14 compagnies pour plus de 200 vols par mois et tous cela pour un salaire de 1.150.000fg, pour la SAT certains sont payés à 600.000fg. Dans tous les pays, notre corporation est bien traitée surtout à cause de la lutte anti-terroriste parce que nous avons accès à l’avion à n’importe quel moment. Aujourd’hui, nous en avons marre, tant que nous ne gagnerons pas satisfaction, nous ne travaillerons pas » lâche Lamine Bangoura, chef syndicat des manutentionnaires.

Après cette démonstration de force, des pourparlers ont été entamés par des responsables des sociétés [AMA et SAT sous-traitans de GETMA-GUINEE] pour trouver un compromis aux différentes revendications des manutentionnaires. Au moment où nous quittions les lieux, aucun consensus n’avait été encore trouvé.

Avec cette grève, les activités de l’aéroport risquent d’être fortement affectées car, la seule option pour les grévistes de reprendre du service reste la prise en charge de leurs revendications.

Toutes nos d’avoir la société sont restées vaines.

Sékou Robert Kourouma