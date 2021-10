FOOT FOR CHANGE : Binta Barry, 19 ans et déjà une grande carrière de footballeuse !

En 2018, La Fondation SMB-Winning présentait et lançait « Foot for Change », un programme de soutien aux jeunes filles sur un format « sport-études » tourné vers le football féminin guinéen et l’accompagnement scolaire. Composée uniquement de jeunes filles de 11 à 18 ans et encadrée par l’Académie Foot Elite, « Foot for Change » vise à promouvoir la pratique sportive et l’excellence scolaire pour contribuer à l’égalité des chances et à la promotion féminine en Guinée. Pour cette année 2021, Binta Diallo, Marraine d’honneur de l’initiative, et Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB, ont choisi de confier le marrainage 2021 à Emma Camara, cheffe d’entreprise avec une solide carrière dans le domaine des relations presse, événementiel et digital en Guinée et à l’international.

De ce programme inédit en Guinée, plusieurs joueuses de grand talent émergent déjà dont Binta Barry, 19 ans, capitaine et gardienne de l’équipe féminine de l’Académie Foot Elite de l’ancien international Fodé Mansaré et du coach Fodé Camus Camara, à la tête d’une équipe d’éducateurs guinéens diplômés. Forte de son parcours en club et de ses belles prestations, elle est nouvellement sélectionnée au sein de l’équipe nationale U20 et de l’équipe nationale A.

Issue d’une famille de footballeuse, elle a commencé à jouer dès l’âge de 5 ans au football. Sérieuse et travailleuse, elle s’est toujours assurée en parallèle d’avoir de bons résultats à l’école Koumandian Keita où elle est scolarisée depuis la 9ème.

Aujourd’hui, elle est reconnue comme l’une des meilleures joueuses de l’académie Foot Elite, appréciée autant de ses coéquipières que de ses coachs et professeurs. Des qualités qui attirent même l’attention de certains clubs européens…

Fière et heureuse de bénéficier du programme « Foot for Change » de la Fondation SMB-Winning, elle a tenu personnellement à remettre aujourd’hui son 1er maillot d’Internationale à Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB et Secrétaire Général de la Fondation SMB-WINNING, pour son soutien sans faille à ce projet qui a donné un incroyable coup de boost au football féminin en Guinée.