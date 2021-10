GUINEE : une délégation de la CEDEA à Conakry, plusieurs sujets au menu des échanges

Une délégation de la CEDEAO est présentement en Guinée pour rencontrer le CNRD. Les émissaires de l’organisation sous régionale sont venus échanger avec les autorités militaires sur la crise qui prévaut actuellement en Guinée et éventuellement discuter du retour à l’ordre constitutionnel après le coup d’Etat du 5 septembre dernier. Ils ont été accueillis ce jeudi à l’aéroport international de Conakry-Gbéssia par le nouveau ministre des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté.

Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO, qui est à sa troisième visite à Conakry depuis le 5 septembre 2021, a rappelé que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement que la CEDEAO compte apporter à la Guinée pour une transition réussie, « depuis le sommet extraordinaire de la CEDEAO, il y a eu plusieurs actions et décisions qui ont été prises. Il y a des nominations importantes qui ont été faites et le gouvernement se met en place progressivement. Donc, nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point, voir surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique et concrète. L’objectif qu’on se fixe, c’est vraiment conduire la Guinée vers une transition réussie pour le retour à l’ordre constitutionnel » a fait savoir le chef de la délégation.

Jean-Claude Kassi Broua a par ailleurs salué les démarches entamées par Mohamed Beavogui, premier ministre guinéen auprès des pays de la sous-région depuis sa nomination. Pour lui, ces déplacements s’inscrivent dans les actes positifs qui ont été posés par le gouvernement la transition. Il précise néanmoins, qu’il y a encore des points sur lesquels son organisation et les autorités de Conakry doivent échanger.

Aliou Nasterlin