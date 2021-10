ACTE V : le colonel Mamadi Doumbouya nomme trois ministres et un secrétaire général

Est-ce pour obéir à l’habitude désormais établie de nommer les membres du gouvernement de transition pour salve de quatre? En tout cas, dans l’épisode 5 de ce feuilleton rendu public tard la nuit d’hier vendredi 29 à ce dimanche 30 octobre 2021, le président de la Transition n’ a pas nommé que des ministres. Des ministres, on en a trois. Et le quatrième décret est relatif à un secrétaire général, celui du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation. Donc, on en est à désormais à 18 ministères et un secrétariat général (celui du Gouvernement) pourvus. Conclusion? Il reste 7 ministères et un autre secrétariat général (des Affaires religieuses) à meubler. Autrement, deux autres soirées à attendre devant la télévision nationale.

Les nominations de la nuit dernière sont les suivantes: