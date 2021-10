ENFANCE : la malnutrition peut-elle causer un retard mental ?

Il y a quelques jours, dans le cadre d’un reportage dans l’enceinte de l’orphelinat Hakouna Matata de Matoto, l’attention des reporters de Ledjely.com avait été attirée par la petite Mariam Diallo. Agée de 7 ans, elle se distinguait en effet par ses gestes désordonnés. Et à la question de savoir comment l’a-t-on recueillie, il nous a été répondu qu’elle avait été reçu à l’âge de 18 mois. Malnutrie, ajoute-t-on à notre intention, elle pesait à l’époque 7,2 kg. Et une des gestionnaires du centre a avancé l’hypothèse que le retard mental dont souffrait, selon elle, la petite fille, pourrait avoir été causée par la malnutrition. Et pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à la rencontre de Dr. Mariama Siré Diakité, chargée de la prévention à l’Institut de la nutrition et de la santé de l’enfant de Donka.

D’ores et déjà, la spécialiste définit par la malnutrition comme étant les « carences, les excès ou les déséquilibres dans l’apport énergétique ou nutritionnel d’un enfant. C’est aussi un état provoqué par alimentation mal équilibrée ».

Abordant ensuite les conséquences, Dr. Mariama Siré note ensuite que la malnutrition peut provoquer un amaigrissement, un retard de croissance et une insuffisance pondérale. « Elle peut aussi entraîner un surpoids, l’obésité et des maladies non transmissibles liées à l’alimentation dont les maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, le diabète et certains cancers », précise-t-elle.

Est-il normal qu’un enfant de 18 mois pèse 7,2 kg ?

De manière concrète, nous avons soumis notre interlocutrice à la question de savoir s’il était normal que la petite Mariam, à 1 an et 6 mois, puisse ne peser que 7,2 kg ? Normalement, répond-elle : « à un an, l’enfant doit tripler son poids de naissance et dans la 2ème année, l’enfant doit augmenter d’un 1 kg chaque mois. Et si on fait un calcul, on remarque que le poids était effectivement faible. A 18 mois, cette fillette devait avoir au moins 10 kg ».

Quant au rapport entre la malnutrition et le retard mental, Dr. Diakité explique tout d’abord que le cerveau de l’enfant se développe jusqu’à l’âge de 2 ans. Et si, selon elle, jusqu’à cet âge, l’enfant ne bénéficie pas de tous les « nutriments qu’il lui faut pour sa bonne croissance », les conséquences peuvent aller jusqu’au retard mental. « Par exemple, la vitamine B1 agit sur la maturation du système nerveux de l’enfant. S’il y a une carence de cette vitamine chez un enfant, les conséquences se font vite sentir, car cela peut ralentir le développement de son système nerveux. Cela pourrait expliquer l’état mental dans lequel se trouve la petite Mariam Diallo que vous avez rencontrée », explique-t-elle.

Par ailleurs, dit-elle, la malnutrition affaiblit le système immunitaire et favorise en conséquence d’autres maladies. Et même que la « forme sévère (de la malnutrition peut entraîner la mort de l’enfant ».

Asmaou Diallo