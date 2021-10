FOOTBALL/LIGUE 1: belle entame de saison pour le Milo FC et le Club Industriel de Kamsar

Le coup d’envoi de la Ligue 1, saison sportive 2021-2022, a été donné ce samedi 30 octobre 2021 avec deux matchs à l’affiche. Il s’agit de la rencontre opposant l’AS Kaloum au CIK, au stade du 28 septembre et celle opposant le promu Milo FC à Soar Académie, au stade M’Balou Madi Diakité. A Conakry, c’est le CIK qui a remporté le match un but à zéro alors que le promu s’imposait sur le même score contre Soar à Kankan. Un début réussi pour le Milo qui cherche le maintien cette saison.

C’est de la plus belle des manières que le Milo football club de Kankan a démarré cet après-midi la ligue 1 Salam au compte de la première journée. Opposé à l’académie SOAR de Conakry, les poulains de Mamadouba Sylla Gaucher se sont imposés sur la plus petite des marques, un but à zéro.

C’est dans les ultimes secondes du temps additionnels (92ème) que Mamadou Saraya Camara a marqué le but libérateur du club de la savane et ses supporters.

Après cette première victoire, le Milo football club accueillera le week-end prochain sur la même pelouse les Éléphants de Coleah avant de d’effectuer le déplacement sur Conakry pour affronter l’Association sportive de Kaloum au compte de la troisième journée.

Précocement éliminé de la ligue des champions africaine, le Club Industriel de Kamsar a aussi bien démarré la Ligue 1. Après un nul vierge en première période, Kanga Kouakou ouvre le score à la 71ème minute de jeu. L’As Kaloum tentera sans succès de rattraper le retard.

Michel Yaradouno /TMBB