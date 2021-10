LITTERATURE : vers la 5ème édition du salon international du livre de jeunesse de Conakry

Le salon international du livre de jeunesse de Conakry aura lieu du 03 au 06 novembre prochain à Conakry. Transporté dans différents sites des cinq communes contrairement aux années précédentes, ce salon se veut être plus proche surtout des apprenants tout en respectant les gestes barrières.

« Les livres de jeunesse au service de l’éducation de qualité », c’est le thème ce cinquième rendez vous du salon international du livre de jeunesse de Conakry. Se déroulant sur six sites à travers Conakry, cette rencontre va permettre aux apprenants habitant loin de profiter de ce rendez-vous littéraire. « Nous allons essaimer toute la ville pour que le livre arrive aussi dans les mains des enfants parce que les jeux que nous faisons aussi sont sanctionnés par la délivrance gratuite de chèques-livres qui sont offerts par le bureau du PNUD à Conakry », a expliqué Aliou Sow, délégué général du salon, et directeur général des éditions ganndal.

L’autre particularité est également l’opportunité pour tous les participants des six sites, de bénéficier d’une variété de livres de près de dix éditeurs étrangers et une formation d’éditeurs venus de six pays en ressource éducative. « Le premier objectif est de montrer qu’il y’a une production nationale de livre de jeunesse… le deuxième objectif est de rapprocher le livre de jeunesse des enfants… le troisième objectif, puisque nos enfants n’ont pas facilement l’accès à l’achat des livres, l occasion de ce salon est de faire en sorte que les chèques-livres que nous les offrons, qu’ils puissent acheter des livres qui leur plaisent sur n’importe lequel des stands et auprès de n’importe lequel des auditeurs », a fait savoir le délégué. Continuer de fixer ce salon du livre dans le paysage littéraire de Guinée et faire en sorte qu’il soit reconnu comme le seul salon du livre de jeunesse dans toute l’Afrique de l’Ouest francophone, impliquer toujours les écoles sont entre autres acquis que le salon veut pérenniser.

A cette rencontre où des centaines de participants sont attendus, Sansy Kaba Diakité, vice-président de l’association des éditeurs de Guinée assure que tous les éditeurs seront mobilisés, invitant ainsi les jeunes à participer au salon qui leur est dédié.

« Cette année, on n’a pas pu faire quelque chose matériellement. On est dans les mutations avec la transition. Ça fait qu’on n’a pas pu être aux côtés des organisateurs mais ce n’est que partie remise », a déclaré pour sa part Abou Soumah, directeur national adjoint du livre et lecture publique au ministère de la culture, partenaire institutionnel.

Pour Stéphanie Orfila, attachée de coopération pour le français à l’ambassade de France à Conakry, partenaire du salon, l’éducation est un axe fort de la coopération française en Guinée. « Au niveau de l’ambassade, nous avons aussi des fonds qui sont dédiés à développer le français et la politique du livre… dernièrement, il y’a un projet sur fonds de l’agence française de développement qui a vu jour et qui s’appelle ressource éducative pour développer l’accès aux ressources éducatives en Afrique subsaharienne. Là aussi, comme l’institut français a la maîtrise d’œuvre pour tout ce qui concerne livre de jeunesse, nous sommes doublement impliqués », a-t-elle précisé.

Durant quatre jours, des ateliers pédagogiques et formations, des expositions et ventes de livres, des concours et jeux ainsi que des animations rythmeront la journée des participants. Avec ses partenaires, ce salon compte cette année faire un lien entre l’école, la qualité des enseignements et des apprentissages et le rôle que les livres de jeunesse doivent jouer dans ce sens pour la cinquantaine d’écoles sélectionnées particulièrement.

Elisabeth Zézé Guilavogui